2018-12-04T15:52:26+03:00
Общество

Журналистам показали крупнейшее на Ставрополье производство индейки

Совместный пресс-тур провели Сбербанк и «Агро-плюс»
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Ставропольское отделение ПАО Сбербанк организовало пресс-тур на предприятие «Агро-Плюс». Журналисты ведущих краевых СМИ посетили цеха предприятия в Изобильном, познакомились с реализацией одного из крупнейших инвестпроектов в сфере АПК на Ставрополье.

Совместная с ПАО Сбербанк реализация инвестпроекта началась в 2015 году. Сегодня уже функционируют инкубатор, 6 откормочных платформ, комбикормовое производство, территория приема мяса и его первичной обработки. Предусмотрен замкнутый производственный цикл: от инкубатора до выхода охлажденной мясопродукции.

В 2018 году началось осуществление третьего этапа проекта, который позволит увеличить объем производства и выйти на запланированный уровень - 12 200 тонн мяса в год. Общий объем инвестиций банка превысил 3 млрд. рублей. Продукция предприятия поставляется в торговые сети Юга, а также в другие регионы России.

- Банк финансирует десятки проектов в сфере АПК края, - подчеркнул в ходе пресс-тура заместитель управляющего ПАО Сбербанк Кирилл Грибов. - Доля отрасли в кредитном портфеле отделения составляет четвертую часть. Это вполне закономерно: АПК - наиболее динамично развивающийся сегмент экономики края. Возможности Сбербанка позволяют сегодня реализовывать практически с нуля любые, даже долгосрочные, инвестиционные проекты. А действующие государственные программы по субсидированию кредитов существенно повысили доступность заемных ресурсов для многих предпринимателей. Так, в рамках программы Минсельхоза РФ с начала 2018 года подписано свыше 350 соглашений о льготном кредитовании на 8,2 млрд. руб. Всего кредитный портфель банка аграрной отрасли Ставропольского края, по данным на 1.10.2018 г., превысил 34,5 млрд. рублей, что на 11 процентов больше, чем годом ранее. Мы планируем и дальше наращивать вложения в аграрный сектор.

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