На Ставрополье осудили торговцев водительскими правами
На Ставрополье осудили начальника отделения по экзаменационной работе МРЭО ГИБДД Лермонтова Юрия Романченко, который брал взятки за успешную сдачу экзаменов для получения водительских прав. Приговор был вынесен и его пособнику - Владимиру Звереву.
Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник в правоохранительных структурах края, в прошлом году Зверев предложил жителю Минвод купить права за 24 тысячи рублей. Тот согласился и легко получил высший балл за теоретический экзамен. В тот же день он отдал деньги.
Сообщников задержали сотрудники краевого УФСБ России. Против Романченко было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки" и "Служебный подлог" , а его помощника судили за "Посредничество во взяточничестве".
Суд признал мужчин виновным и приговорил к условным срокам заключения: Романченко к 4 годам, а Зверева - 3 годам и 2 месяцам.
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