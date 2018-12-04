2018-12-04T16:44:16+03:00
Происшествия

На Ставрополье осудили торговцев водительскими правами

Сообщников приговорили к условным срокам
Алена БЕЛЯЕВА
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На Ставрополье осудили начальника отделения по экзаменационной работе МРЭО ГИБДД Лермонтова Юрия Романченко, который брал взятки за успешную сдачу экзаменов для получения водительских прав. Приговор был вынесен и его пособнику - Владимиру Звереву.

Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник в правоохранительных структурах края, в прошлом году Зверев предложил жителю Минвод купить права за 24 тысячи рублей. Тот согласился и легко получил высший балл за теоретический экзамен. В тот же день он отдал деньги.

Сообщников задержали сотрудники краевого УФСБ России. Против Романченко было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки" и "Служебный подлог" , а его помощника судили за "Посредничество во взяточничестве".

Суд признал мужчин виновным и приговорил к условным срокам заключения: Романченко к 4 годам, а Зверева - 3 годам и 2 месяцам.

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