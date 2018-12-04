2018-12-04T18:31:08+03:00
Общество

14 декабря в Ставрополе зажгут огоньки на первой елке

Посмотреть на зеленую красавицу можно будет у Дворца детского творчества
Алена БЕЛЯЕВА
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14 декабря в Ставрополе у Дворца детского творчества зажгут огоньки на первой детской елке. Как сообщили "Комсомольской правде на северном Кавказе" в пресс-службе городской администрации, праздник откроют Дед Мороз и Снегурочка, которые по традиции заставят светиться фонарики на семиметровой лесной красавице.

Дети, которые занимаются в кружках и секциях Дворца, подготовят конкурсы и выступления в русском стиле. Здесь же можно будет поиграть в старые народные игры с барыней-сударыней и скоморохами.

В этот же день во Дворце начнет свою работу новогодняя почта, которая доставляет детские письма Деду Морозу.

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