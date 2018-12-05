2018-12-05T08:31:58+03:00
Происшествия

На Ставрополье в ДТП погибли 4 человека

Михаил ЮЖНЫЙ
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Два легковых автомобиля столкнулись в ночь на среду в Степновском районе Ставрополья, есть жертвы. Об этом сообщили в краевом управлении ГИБДД.

- В ночь на среду, на 13 километре автодороги "Степное - Иргаклы - Ачикулак", в черте Степновкого района, водитель ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2107. Причины аварии пока не установленны. Однако пока можно сказать, что это не плохие погодные условия, на том месте не было тумана и гололеда, - сказал представитель краевой Госавтоинспекции.

На месте автоаварии погибли четыре человека: оба водителя 1994 и 1993 годов рождения и две пассажирки ВАЗ-2109 - это 20-летняя и 26-летние местные жительницы. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

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