2018-12-05T09:46:01+03:00
Общество

В Ставрополе возбуждено дело после невыплаты зарплаты сотрудникам колледжа

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Ставрополе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зараплаты сотрудникам Ставропольского техникума сервиса экономики и управления.

- По данным следствия, в 2017 году руководством техникума не выплачивалась заработная плата 11 работникам, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю. - Общая сумма задолженности составила более 800 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу проведена выемка необходимых бухгалтерских документов. Готовятся материалы для бухгалтерской экспертизы финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Будет установлен точный размер подлежащей выплате зарплаты. Допрашиваются потерпевшие.

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