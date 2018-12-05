В Ставрополе преступную группу осудили за махинации с кредитами

5 Дек. 09:59 2018-12-05T10:10:47+03:00

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В Ставрополе полицейские раскрыли преступную схему группы мошенников, специализировавшихся на кредитных махинациях. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе суда Промышленного района краевой столицы.

Известно, что банда из 11 человек специализировалась на «помощи» в сфере оформления кредитных карт. Клиенты выходили на преступников через развешанные по городу объявления. Заёмы брали якобы на мебель. Преступники помогали оформить фальшивые документы, сообщая ложную информацию о доходах и местах работы людей. После получения карты клиент снимал все деньги и «пилил» их с членами группировки.

Сначала мошенники даже создавали некоторую видимость того, что средства они собираются вернуть, даже заплатили пару взносов. Однако позже попробовали исчезнуть. Конечно же, через некоторое время на наглых мошенников вышла полиция.

Когда банду накрыли, лишь один из её членов частично признал вину. Промышленный районный суд рассмотрел дело, назначив преступникам от 3 до 7 лет колонии общего режима.