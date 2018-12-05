2018-12-05T11:03:43+03:00
Происшествия

В 2018 году жители Дагестана наворовали газа на 1,5 миллиарда рублей

Президент Владимир Путин поручил Правительству и Генпрокуратуре разобраться с хищениями энергоресурсов в республике
Андрей ЗОБОВ
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Жители и компании Дагестана за год наворовали на 1,5 миллиарда рублейЖители и компании Дагестана за год наворовали на 1,5 миллиарда рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За первые 10 месяцев 2018 года в Дагестане физическими и юридическими лицами было похищено газа на 1,5 миллиарда рублей. О масштабе убытков «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Махачкала».

Оказалось, что за год компании пришлось подать более 4,3 тысяч исков, однако большинство из них так и не воплотились в уголовные дела. По мнению газовиков, ответственность за хищения должны были понести 3,8 тысяч жителей и более 500 организаций. Но по итогу возбуждено лишь 150 уголовных дел и ещё 441 заявление вылилось в административное делопроизводство.

Таким образом пока эффективность борьбы с повальными хищениями энергоресурсов на территории республики вызывает вопросы. Однако уже в следующем году её обещают повысить: В 2019 году будут проводиться специальные рейды, которые помогут выявить незаконные врезки и наказать нарушителей.

Повысить эффективность борьбы с ворами поручил и президент России Владимир Путин. 30 ноября он подписал пакет поручений по урегулированию ситуации. Отвественными за пресечение хищений газа и нефти стали председатель Правительства страны Дмитрий Медведев и генеральный прокурор Юрий Чайка. Они должны отчитаться о работе в этом направлении до 1 марта 2019 года.

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