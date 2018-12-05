2018-12-05T11:39:07+03:00
Происшествия

В Ставрополе нашли убийцу троих человек

Монтировкой он забил парня и зарезал его подругу с квартирантом
Евгения СОКОРЕВА
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Незадолго до раскрытия тройного убийства в Ставрополе две семьи из краевой столицы и Александровского района попросили полицейских разыскать сына и дочь соответственно. Как потом выяснилось, переставшие выходить на связь молодые люди начали встречаться и без предупреждения родных переехали в съемную квартиру в Ставрополе. Но после разговора с их соседом полицейские узнали, что его приятель убил пару, а также снимавшего у них комнату взрослого квартиранта.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД СК, напившись, мужчина ввалился в квартиру к девушке с парнем и устроил скандал.

- Злоумышленник нанес удар монтировкой по голове хозяину и причинил множественные ножевые ранения его сожительнице и квартиранту, которые от полученных травм скончались на месте, - сказали полицейские. - С целью сокрытия преступления подозреваемый на ранее угнанном автомобиле вывез убитых в лесной массив, а транспортное средство сжег.

Преступника поймали. Им оказался ранее судимый за угон и хищения житель Шпаковского района. Возбужденны уголовные дела.

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