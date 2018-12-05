Ставрополец стал одним из руководителей МХАТ

5 Дек. 12:08 2018-12-05T12:08:55+03:00

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Уроженец Железноводска Сергей Пускепалис назначен заместителем руководителя МХАТ по творческой части. Соответствующее распоряжение подписал министр культуры РФ Владимир Мединский.

Теперь в руководстве московского театра находится слаженная команда творческих людей, которые уже успели поработать вместе: главой стал продюсер Эдуард Бояков, а завлитом - писатель Захар Прилепин. Вместе с Сергеем Пускепалисом они являются организаторами международного кинофестиваля "Герой и Время", который откроется в Железноводске в мае будущего года.