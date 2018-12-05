В Кисловодске отец погиб в аварии, а его дочь оказалось в больнице
Пятого декабря в половину девятого утра в Кисловодске произошло смертельное ДТП. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, 55-летний мужчина за рулем "Лексус RX350" ехал по улице Седлогорской на высокой скорости и не смог справиться с управлением из-за скользкой дороги.
В итоге автомобиль слетел с проезжей части, врезался в забор, заехал в чей-то двор и перевернулся. В результате аварии владелец иномарки погиб на месте, а его 17-летняя дочка с травмой головы попала в больницу.
Согласно имеющимся данным, погибший мужчина не являлся злостным нарушителем правил движения.
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