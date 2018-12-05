2018-12-05T12:23:08+03:00
Происшествия

В Кисловодске отец погиб в аварии, а его дочь оказалось в больнице

Мужчина не справился с вождением в плохую погоду
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД по СКФото: УГИБДД по СК
Изменить размер текста:

Пятого декабря в половину девятого утра в Кисловодске произошло смертельное ДТП. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, 55-летний мужчина за рулем "Лексус RX350" ехал по улице Седлогорской на высокой скорости и не смог справиться с управлением из-за скользкой дороги.

В итоге автомобиль слетел с проезжей части, врезался в забор, заехал в чей-то двор и перевернулся. В результате аварии владелец иномарки погиб на месте, а его 17-летняя дочка с травмой головы попала в больницу.

Согласно имеющимся данным, погибший мужчина не являлся злостным нарушителем правил движения.

Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обвинённого в превышении полномочий замглавы администрации Дагестана отпустили домой
Сбербанк дарит новогоднее настроение людям с инвалидностью
На Ставрополье осудили адвоката, торговавшую условно-досрочными освобождениями
Скончался ещё один пострадавший в ДТП с микроавтобусом в Дагестане
На Ставрополье двух братьев осудили за оскорбления женщин
«Отцовский патруль» из Ессентуков признан лучшим на КМВ
Бывший гендиректор «Теплосети» Невинномысска попал под суд за взятку
Выгодное предложение для предпринимателей Пятигорска
На Ставрополье водитель иномарки насмерть сбил пешехода
В перестрелке в Дагестане ранены 4 человека
В Ставрополе открывается резиденция Деда Мороза
Дед Мороз и 50 ессентукских снеговиков зажгли огни главной елки
В четырех районах Дагестана неделю не будет света
В Ставрополе выбрали символ Нового года
Дмитрий Медведев подписал указ о создании ТОР в Дагестане
Суд Ессентуков утвердил отказ в возбуждении уголовного дела об исчезновении 27 чеченцев
Молодой парень из Ингушетии похитил возлюбленную и попал под статью
Нурмагомедов: в Дагестане проведут шесть профессиональных боёв MMA
Дагестанские инспекторы запретили турецким сосискам путешествовать по России
В КБР полицейский 12-часов избивал подозреваемого и поплатился