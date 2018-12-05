2018-12-05T13:21:48+03:00
Политика

Более 1500 дагестанцев присоединились к террористам на Ближнем Востоке

Террористов ловят на выезде, а «возвращенцам» не дают возможности организовать свою банду в республике
Андрей ЗОБОВ
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Более полутора тысяч дагестанцев уехали воевать на Ближний ВостокБолее полутора тысяч дагестанцев уехали воевать на Ближний ВостокФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Более 1500 жителей Дагестана воевали на стороне запрешённых на территории РФ террористических организаций в Сирии и Ираке. В боевики в основном идёт молодёжь — ребята от 25 до 30 лет меняют мирную жизнь на войну в рядах радикальных экстремистов.

Эту проблему власти республики обсуждали на заседании специальной антитеррористической комисии. Главными средствами борьбы с первостепенной проблемой глава Дагестана Владимир Васильев назвал работу пропаганды. Жители больших городов и самых маленьких аулов должны понимать, что террористы пытаются использовать их лучшие религиозные чувства, искажая саму суть мусульманской религии.

Другим средством борьбы стала адресная работа с родственниками террористов и бывшими боевиками, которые могут оказать содействие и влияние на действующих членов ячеек международных террористических организаций.

— Принимаемые меры призваны в разы сократить количество дагестанцев, вступающих в ряды террористических ячеек Ближнего Востока, — цитирует Владимира Васильева пресс-служба главы региона.

Все возможные меры для нейтрализации угроз принимают правоохранители. Они контролируют выезд граждан по опасным направлениям, а также следят за возвращающимися из затяжных вояжей гражданами. Шансов на создание террористических ячеек у вернувшихся боевиков попросту нет.

— За последние два года не выявлено ни единого факта вливания боевиков в местные вооружённые формирования боевиков. Также практически полностью нейтрализована подпольная деятельность бандргупп, существовавших на территории республики, — сообщил Васильев.

О серьёзной работе с потенциальными боевиками говорят цифры: 84 человека, намеревавшиеся присоединиться к бандгруппам пойманы и привлечены к ответственности, Кроме того, полицейские задержали и арестовали 129 «возвращенцев», представлявших серьёзную угрозу для общества.

Ведётся активная борьба с экстремистами в интернете и соцсетях: под блокировку попали 13 сайтов террористической направленности, возбуждено 3 уголовных дела. Также местные соцсети очистили от 5 групп, пропагандировавших радикальные взгляды и открыто поддерживавших боевиков.

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