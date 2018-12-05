2018-12-05T14:34:49+03:00
Происшествия

Три человека погибли на Ставрополье от отравления угарным газом

Трагедия произошла из-за самовольно установленного котла
Алена БЕЛЯЕВА
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На Ставрополье три человека погибли из-за отравления угарным газом. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе АО "Газпром Газораспеределение Ставрополь", жертвами трагедии стали жители станицы Ессентукской - мужчина, женщина и 17-летняя девушка.

Эксперты выяснили, что причиной гибели людей стали грубые нарушения пользования газовым котлом. Оказалось, что оборудование было установлено самовольно и без согласования со специалистами. В итоге, теплообменник котла оказался забит продуктами горения, вентиляция в дымоходе слабая и в доме начал собираться угарный газ.

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