2018-12-05T15:24:53+03:00
Происшествия

Ночью в Калмыкии сгорел автобус, который ехал из Москвы в Дагестан

Из салона эвакуировали 11 человек
Евгения СОКОРЕВА
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Сегодня, 5 декабря, водитель рейса "Махачкала-Москва-Махачкала" экстренно эвакуировал пассажиров из-за вспыхнувшего пожара в отсеке автобуса. ЧП произошло в Калмыкии.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в спасательной службе МЧС республики, в момент возгорания в салоне находились 1 человек.

- По предварительной версии, к возгоранию привела неисправность электропроводки в моторном отсеке автобуса. Водитель экстренно успел остановить автобус и выпустить 11 пассажиров, направлявшихся в Республику Дагестан. Пострадавших нет, - сказали спасатели.

Пассажиров отправили в Дагестан на попутках.

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