Московский политик станет мэром Махачкалы

5 Дек. 15:33 2018-12-05T15:36:51+03:00

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Новым мэром Махачкалы станет управленец из Москвы. Это дагестанец по происхождёнию, глава управы Басманного района столицы Салман Дадаев. Об этом во время координационного совещания по охране правопорядка сообщил глава Дагестана Владимир Васильев.

При этом, по словам главы республики, новый глава дагестанской столицы очень перспективный политик и руководству пришлось постараться, чтобы заполучить управленца такого уровня.

— Пока огромная отвественность лежит на исполняющем обязанности главы Махачкалы. Однако скоро вопрос с мэром города будет решён. Я говорил ранее и хочу подтвердить, теперь уже официально: мы согласовали кандидата на роль градоначальника. Это руководитель Басманной управы, центральной управы города Москвы, Салман Дадаев. Он дагестанец, молодой, энергичный, хорошо организуемый, с трудом отдал мэр Москвы Сергей Собянин, — сообщил глава Республики Дагестан.

Место главы Махачкалы освободилось 7 ноября, когда исполняющий обязанности градоначальника Абусупьян Гасанов был арестован по подозрению в хищении 40 миллионов рублей. Однако это не вся история, ведь три его предшественника также находятся под следствием или уже отбывают сроки за различные преступления. После ареста Гасьянова место главы столицы Дагестана назвали «проклятым».