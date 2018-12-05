За избиение гаишника ставрополец сел в тюрьму

СЕГОДНЯ 17:03 2018-12-05T17:03:45+03:00

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В Ставропольском крае осудили жителя Апанасенковского района за избиение сотрудника ГИБДД.

В январе этого года дебошир ехал пьяный на своем авто и на требование инспектора пройти освидетельствование устроил потасовку. Несколько раз он ударил полицейского кулаком в лицо.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, - сказали в МВД Ставрополья.