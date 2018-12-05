2018-12-05T18:20:58+03:00
Происшествия

На борту самолёта «Москва — Махачкала» умерла женщина

Причины её смерти доподлинно неизвестны
Андрей ЗОБОВ
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На борту пассажирского авиалайнера «МоскваМахачкала» умерла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Аэрофлот», выполнявшей рейс.

Причины смерти пассажирки доподлинно неизвестны. Однако несчастная поднялась на самолёт в добром здравии. На подлёте к Махачкале несчастной стало плохо, однако к моменту, когда женщина попала в руки медиков, она была уже мертва.

— Могу только подтвердить эту информацию, за всеми остальными подробностями необходимо обращаться в полицию, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Доподлино о причинах смерти женщины неизвестно, однако информированный источник в экстренных службах подчеркнул, что женщина была больна сахарным диабетом.

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