2018-12-05T21:40:23+03:00
Общество

Ставропольский аэропорт не принимает самолеты из-за тумана

Вечерний рейс из Москвы перенаправлен в Краснодар.
Алена БЕЛЯЕВА
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Пятого декабря из-за сильного тумана оказалась нарушена работа аэропорта Ставрополя. Из-за плохих погодных условий вечерний рейс из столичной воздушной гавани Домодедово был перенаправлен в Краснодар.

Кроме того, самолет, который должен был вылететь из Шереметьево, и вовсе отменили.

В ближайшие дни на Ставрополье ожидается ухудшение погоды. Несмотря на плюсовые дневные температуры, прогнозируются дожди и мокрый снег. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в минус четыре градуса из-за чего вероятно оледенение дорог.

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