В Дагестане сотрудник колонии заплатит штраф за избиение заключенного

СЕГОДНЯ 09:53 2018-12-06T10:06:57+03:00

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В Дагестане сразу по нескольким уголовным статьям осужден бывший заместитель начальника исправительной колонии Руслан Алиев.

Суд признал его виновным в вымогательстве взятки в крупном размере, а также в превышении должностных полномочий с применением насилия и покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения.

По данным следователей, в ноябре 2016 года Алиев избил одного из осужденных. Побоями он вынудил мужчину согласиться на то, чтобы тот дал ему взятку в 400 тысяч рублей. В обмен на круглую сумму экс-замначальника колонии обещал жертве побоев свое покровительство.

В марте 2017 года сотрудник УФСИН пытался отобрать 400 тысяч рублей еще и у брата осужденного. Все факты вымогательств доказаны следствием.

Теперь Алиева суд лишил свободы на 8 лет. Кроме того, за свои деяния бывшему замначальника придется и раскошелиться на миллион рублей. Такую сумму штрафа вменил ему суд.