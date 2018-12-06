Энергетики «Ставропольэнерго» провели 130 плавок гололеда на ЛЭП

СЕГОДНЯ 11:28 2018-12-06T11:28:18+03:00

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Высокая влажность воздуха, туман, колебания температуры в районе нуля градусов по Цельсию привели к образованию наледи на линиях электропередачи. Гололед и иней наблюдались за последние дни на ЛЭП в Предгорном, Арзгирском, Кочубеевском, Буденновском и Благодарненском районах Ставропольского края. Толщина гололедных отложений достигала в среднем двух сантиметров.

Чтобы не допустить обрывов проводов и повреждения опор линий электропередачи специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - «Ставропольэнерго» (входит в ГК «Россети») проводили плавки гололеда. Только за последние 10 дней энергетики провели 39 плавок на 52 воздушных линиях, четыре из них на четырех линиях 110 кВ. Всего же с начала осенне-зимнего периода проведено 130 плавок гололеда на 154 воздушных линиях всех классов напряжения.

Благодаря этой профилактической работе аварийных отключений, связанных с воздействием гололедных отложений, удалось избежать. Проведение плавок - самый продуктивный способ борьбы с налипанием снега и льда на провода воздушных линий электропередачи. Ставропольские энергетики применяют автоматизированную систему раннего обнаружения гололедных отложений в режиме реального времени. По специальным штатным схемам на заданном участке провод нагревается и растапливает образовавшуюся наледь.

В «Ставропольэнерго» проплавляется 764 ВЛ разных классов напряжения. Системой раннего обнаружения гололеда оборудованы 29 воздушных линий в районах, наиболее подверженных образованию льда.