Кадыров о решении суда по границе между Чечней и Ингушетией: «Иного и быть не могло!»

СЕГОДНЯ 12:58 2018-12-06T13:04:12+03:00

Рамзан Кадыров порадовался положительному решению вопроса о границе между республиками Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Рамзан Кадыров прокомментировал решение Конституционного суда по соглашению о границе между Чечнёй и Ингушетией. Глава республики заявил, что иного исхода и не ждал, ведь документ был тщательно проработан на всех уровнях.

— Конституционный суд России признал законность Соглашения по административной границе между Чечней и Ингушетией. Справедливость восторжествовала! Иного и быть не могло. Ибо проект был тщательно подготовлен, — написал глава Чечни в Telegram.

Также Кадыров подчеркнул, что в сложившейся ситуации граница — административная условность, которая не нарушит добрососедских отношений между ингушами и чеченцами.

— Это административная граница, а не линия размежевания между народами! Провокаторы стремились внести раздор между нашими народами. Из этого ничего не получится! Мы были и всегда будем братскими народами. Соглашение имеет историческое значение. Оно навсегда устранило причины, которые могли быть использованы недругами чеченского и ингушского народов! — Заявил Рамзан Кадыров.

Кроме того, глава Чечни пообещал вкладывать средства в развитие и облагораживание пригнаничных территорий. Здесь будут прокладывать новые дороги, реконструировать населённые пункты и развивать экономику.

Напомним, в четверг Конституционный суд РФ признал соответствующим Конституции России соглашение об установлении административной границы между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия.