2018-12-06T13:04:12+03:00
Политика

Кадыров о решении суда по границе между Чечней и Ингушетией: «Иного и быть не могло!»

Глава республики сделал акцент на укреплении дружбы чеченского и ингушского народов
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Рамзан Кадыров порадовался положительному решению вопроса о границе между республикамиРамзан Кадыров порадовался положительному решению вопроса о границе между республикамиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Рамзан Кадыров прокомментировал решение Конституционного суда по соглашению о границе между Чечнёй и Ингушетией. Глава республики заявил, что иного исхода и не ждал, ведь документ был тщательно проработан на всех уровнях.

— Конституционный суд России признал законность Соглашения по административной границе между Чечней и Ингушетией. Справедливость восторжествовала! Иного и быть не могло. Ибо проект был тщательно подготовлен, — написал глава Чечни в Telegram.

Также Кадыров подчеркнул, что в сложившейся ситуации граница — административная условность, которая не нарушит добрососедских отношений между ингушами и чеченцами.

— Это административная граница, а не линия размежевания между народами! Провокаторы стремились внести раздор между нашими народами. Из этого ничего не получится! Мы были и всегда будем братскими народами. Соглашение имеет историческое значение. Оно навсегда устранило причины, которые могли быть использованы недругами чеченского и ингушского народов! — Заявил Рамзан Кадыров.

Кроме того, глава Чечни пообещал вкладывать средства в развитие и облагораживание пригнаничных территорий. Здесь будут прокладывать новые дороги, реконструировать населённые пункты и развивать экономику.

Напомним, в четверг Конституционный суд РФ признал соответствующим Конституции России соглашение об установлении административной границы между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия.

Еще больше материалов по теме: «Политика на Северном Кавказе »

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ставрополье за некачественное мясо магазины и общепит оштрафовали на полмиллиона
Сотрудница ставропольской школы украла 1,5 млн рублей
Глава Ессентуков поздравил юных кавээнщиков с победой в краевой Юниор-лиге
Энергетики «Ставропольэнерго» провели 130 плавок гололеда на ЛЭП
В Ессентуках коммунальщики вывезли с кладбища 76 кубометров мусора
Двое ставропольцев заживо сварили мужчину в ванной
В Дагестане сотрудник колонии заплатит штраф за избиение заключенного
Ставропольцы собрали гуманитарную помощь для ДНР и ЛНР
Ставропольский аэропорт не принимает самолеты из-за тумана
На борту самолёта «Москва — Махачкала» умерла женщина
За избиение гаишника ставрополец сел в тюрьму
На Ставрополье маршрутчику пригрозили забрать "Газель" за коммунальный долг
Московский политик станет мэром Махачкалы
На Ставрополье пропал 21-летний мужчина
Ночью в Калмыкии сгорел автобус, который ехал из Москвы в Дагестан
Три человека погибли на Ставрополье от отравления угарным газом
Более 1500 дагестанцев присоединились к террористам на Ближнем Востоке
В Кисловодске отец погиб в аварии, а его дочь оказалось в больнице
Ставрополец стал одним из руководителей МХАТ