Глава Ессентуков поздравил юных кавээнщиков с победой в краевой Юниор-лиге

СЕГОДНЯ 13:34 2018-12-06T13:34:09+03:00

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Ессентукская команда «Курортники» образовалась летом этого года, а осенью новички одержали первую победу, выиграв финал Ставропольской Юниор-лиги КВН. Юные юмористы из Ессентуков сразу громко заявили о себе, обогнав опытные команды. «Курортники» - самая юная команда, ее участникам от 8 до 12 лет.

Победителей краевой лиги поздравил глава города Александр Некристов. Во время чаепития кавээнщики рассказали о себе и своих планах. В чем секрет победы, юные звезды тоже не скрывали - они любят творчество, математику, танцуют и поют. Команда базируется в городском Доме культуры, где для них создали все условия для репетиций, с ними занимаются танцами, вокалом. Руководит командой кавээнщик со стажем Виталий Хрошев, от него участники получают важные советы и набираются опыта.

Немало вопросов задавали и главе города. Касались они в основном сферы отдыха и развлечений.

- В ближайшие год - два в Ессентуках начнется строительство и развлекательного, и физкультурно-оздоровительного центров. А в парке Победы скоро появятся новые аттракционы и современное колесо обозрения, - отметил Александр Некристов.

Общение продлилось больше часа, ребята показали главе свои номера и первые награды. В качестве победителей краевой лиги команда «Курортники» приглашена на 9-й Международный фестиваль детских команд КВН, который пройдет в сентябре 2019 года в Анапе.

За победу в краевой лиге команда получила сертификат на 30 тыс. рублей, но он не покрывает сумму взноса для участия в фестивале. Глава города пообещал помочь решить этот вопрос, а юным кавээнщикам посоветовал начать готовиться к серьезным юмористическим баталиям.