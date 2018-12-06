Сотрудница ставропольской школы украла 1,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:15 2018-12-06T14:15:31+03:00

Будучи бухгалтером она два года премировала саму себя

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В ставропольский суд поступило дело на работника одной из городских школ. В хищении обвиняют бухгалтера.

Как рассказали в прокуратуре Ставрополя, с 2015 по 2017 год она навыписывала себе премий на 1,5 млн рублей.

- В период с 2015 по 2017 год сотрудница незаконно получала выплаты и таким образом похитила 1 460 351 рублей из бюджетных средств, - сказали в прокуратуре.

Дело передали в Ленинский районный суд. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей.