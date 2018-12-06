2018-12-06T15:29:40+03:00
Общество

На Ставрополье за некачественное мясо магазины и общепит оштрафовали на полмиллиона

Всего проверили 220 объектов
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставропольском крае после проверки 220 объектов, реализующих мясную продукцию, нашли грубейшие нарушения санитарных норм. В магазинах и местах общепита выявили продажу продукции без маркировок, непрохождение работниками медосмотров, отсутствие информации о производителе и прочее.

В итоге с продажи сняли почти 160 кг говядины, свинины, фарша и другой продукции, а также составили 163 протокола об административном нарушении на сумму 484 тыс рублей.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Роспотребнадзора СК, в суд передали 17 материалов.

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