2018-12-06T15:44:03+03:00
Спорт

В США от Нурмагомедова ждут извинений в адрес Макгрегора

Чтобы смягчить наказание за потасовку после боя с ирландцем, дагестанец должен помириться с оппонентом
Андрей ЗОБОВ
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От Хабиба ждут извинений в адрес Макгрегора — перемирие сильно изменит подход Атлетической комиссии Невады к потасовке после бояОт Хабиба ждут извинений в адрес Макгрегора — перемирие сильно изменит подход Атлетической комиссии Невады к потасовке после бояФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Атлетическая комиссия штата Невада ждёт извинений Хабиба Нурмагомедова. Чтобы избежать сурового наказания за массовую драку после боя с Конором Макгрегором, действующий чемпион UFC должен помириться со своим оппонентом. Однако сам дагестанец не собирается даже приезжать на заседание.

— Вплоть до заседания 10 декабря у бойцов есть время для заключения перемирия. Если они пожмут друг другу руки, то всё будет иначе. Однако, если примирения не будет, заседание может быть отложено, — сообщил исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада Боб Беннетт.

Как пишет Los Angeles Times, Макгрегора, который, как видно на записях камер, также принял участие в потасовке и после прыжка Хабиба в толпу напал на членов его команды, наказывать не будут. Ирландскому спортсмену даже разрешили не приезжать на рассмотрение громкого дела.

Совершенно другая ситуация у дагестанского «Орла». Кроме огромного штрафа, который может достигнуть 1 миллиона долларов, ему грозит длительная дисквалификация. Американские СМИ сообщали, что спортсмен может пропустить до года.

Юристы Нурмагомедова сообщают. что принять участие в заседании спортсмен не сможет. Иначе говоря, спортсмен не собирается к 10 декабря прилетать в США, поэтому в комиссию уже направлен запрос о переносе рассмотрения дела на следующее заседание.

Напомним, что причиной скандала стало нападение Нурмагомедова на оскорблявших его членов команды Макгрегора. Между сверхуверенной победой в октагоне и бешеным прыжком в толпу не прошло и полминуты. Спортсмена осудил даже привыкший к дутым скандалам глава UFC Дана Уайт, назвавший эпизод «худшим в истории UFC».

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