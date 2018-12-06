2018-12-06T16:04:58+03:00
Общество

Во всероссийском рейтинге качества дорог Ессентуки обогнали Екатеринбург и Новороссийск

Курорт попал в список городов, где местные жители довольны дорожной сетью
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Качеством дорог в Ессентуках местные жители довольныКачеством дорог в Ессентуках местные жители довольны
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Качество дорог и доступность парковок было предложено оценить россиянам аналитическим порталом Domofond.ru. Респонденты отреагировали на утверждение: «Меня устраивает качество дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе» - по шкале от 1 до 10.

В список из 150 городов, где местные жители довольны дорожной сетью, попал и город Ессентуки. Курортные улицы набрали пять баллов, что соответствует 34-й строчке рейтинга. В независимом опросе Ессентукам удалось обогнать такие крупные города, как Екатеринбург, Хабаровск, Новороссийск, Челябинск и другие.

Кроме Ессентуков, во всероссийском рейтинге оказался Ставрополь (12-е место) и Пятигорск (60-е место). В исследовании приняли участие почти 60 тысяч человек. Результаты опроса показали, что общая оценка за год выросла на 0,5 балла по сравнению с 2017 годом.

Специалисты отметили, что только пятая часть участников опроса считают, что с дорогами все в порядке, а оценку выше 7 баллов не набрал ни один город России. В целом Ставрополье не вошло в десятку лидеров по качественным дорогам и доступным парковкам, но и не стало аутсайдером, как Московская или Ростовская области.

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