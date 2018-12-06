2018-12-06T17:57:17+03:00
Происшествия

В Кабардино-Балкарии кот погиб, пытаясь разнять ссорящихся друзей

Несчастное животное попало под горячую руку — разъярённый мужчина его забил
Андрей ЗОБОВ
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Кот попытался защитить хозяина и попал под горячую рукуКот попытался защитить хозяина и попал под горячую рукуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Житель Майского района Кабардино-Балкарии во время ссоры с другом жестоко убил его кота. За этот поступок мужчина поплатиться в полной мере — сейчас ему грозит до 3 лет тюрьмы.

Убийство несчастного животного взяла под контроль прокуратура республики. Сотрудникам ведомства удалось выяснить детали происшествия — оказалось, что животное погибло в разгар ссоры.

По версии прокуроров, всё случилось 11 ноября дома у хозяина животного в городе Майском. Двое друзей серьёзно поссорились, на крики прибежал возмущённый кот. В кульминационный момент ссоры животное попыталось урезонить крикливого гостя, царапнув его за ногу. Взбешённый мужчина схватил кота и начал в иступлении избивать. Когда хозяин животного остановил живодёра, несчастное животное уже погибло.

— В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животным, повлёкшим его гибель. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы, — сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе прокуратуры Кабардино-Балкарии.

Расследование уголовного дела продолжается.

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