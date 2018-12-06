Васильев и Кадыров обсудят границы между Дагестаном и Чечней

6 Дек. 17:14 2018-12-06T17:15:12+03:00

Встреча двух лидеров по этому вопросу была анонсирована на VI форум СМИ Северного Кавказа

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Владимир Васильев и Рамзан Кадыров обсудят спорные вопросы о границе между Дагестаном и Чечней. Встреча лидеров двух республик была анонсирована на VI форуме СМИ Северо-Кавказского федерального округа в Грозном.

— В рамках форума мы встретимся с Рамзаном Кадыровым. У нас есть вопросы по этому поводу. Обсуждение будет направлено на создание хороших условий, будет касаться границ Дагестана. У нас есть вопросы. Мы их будем рассматривать. Очень внимательно, очень чутко. Общаться нужно с каждым жителем, — сообщил журналистам о грядущей встрече по территориальному вопросу глава Республики Дагестан Владимир Васильев.

Напомним, что в четверг состоялось решающее заседание Конституционного суда Российской Федерации, на котром соглашение об установлении границ между Чечней и Ингушетией было признано соответствующим главному закону страны. Таким образом, вопрос о легитимности обмена территориями между республиками был окончательно снят.