2018-12-06T18:24:08+03:00
Происшествия

Двоих рабочих из Дагестана осудили за подготовку серии взрывов в Москве

Действиями террористов руководили иностранные эмиссары запрещённой в России группировки «Исламское государство»
Андрей ЗОБОВ
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У боевиков нашли пистолеты Макарова и начинённые гвоздями взрывпакетыУ боевиков нашли пистолеты Макарова и начинённые гвоздями взрывпакетыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Суд Московского военного округа приговорил к длительным срокам двух рабочих из Дагестана, готовивших серию взрывов в Москве по приказу эмиссаров запрещённой в России террористической организации «Исламское государство».

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе суда, рабочие входили в состав экстремистской группировки, которую координировали из-за рубежа. На террористов вышли оперативники управления ФСБ. После задержания и серии обысков сведения силовиков подтвердились — у рабочих нашли начинённые гвоздями самодельные бомбы большой мощности, пару пистолетов Макарова и ручные гранаты РГД-5.

После этого против парочки экстремистов возбуждены уголовные дела по статьям «организация деятельности террористической организации, запрещенной в РФ», и «незаконное приобретение оружия и взрывчатки».

В суде были озвучены и мотивы террористов. Под влиянием эмиссаров, уроженцы Дагестана «стали сторонниками насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого «Всемирного исламского халифата». Для этого экстремисты и готовили бомбы с гвоздями — их целью была серия терактов в Москве и Московской области. Силовикам известно, что одной из целей был подрыв торгового центра «Метрополис».

— Нурлану Махсудову назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы. Магомедхабиба Гаджиева лишить свободы на 17 лет. Отбывать сроки подсудимые будут в колонии строгого режима, — огласил приговор судья.

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