В Ростове-на-Дону маленьким пациентам предлагают «Детские ЧЕК-АП»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-12-07T10:00:13+03:00

В ОКДЦ Ростова-на-Дону комплексное обследование ребенка проводится за один день.

В ОКДЦ современное комплексное обследование ребенка проводится всего за один день

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«ЧЕК-АП» (от англ. Check-Up) - это всестороннее обследование организма с применением современных диагностических методов, которое широко распространено в Европе.

В Областном консультативно-диагностическом центре Ростова-на-Дону предлагаются программы обследования для детей старше 3 лет: «Детский ЧЕК-АП общепедиатрический», «Детский ЧЕК-АП гастроэнтерологический» и программа «Детское сердце».

Если ваш ребенок часто болеет, то ему подойдет программа, которая так и называется - «Часто болеющий ребенок» (с иммунограммой). Цель каждой программы - в качественной оценке состояния здоровья ребенка и ранней диагностике заболеваний или угрозы их возникновения.

Комплексное обследование ребенка в ОКДЦ проводится всего за 1 день. Предусмотрена также возможность пройти «ЧЕК-АП» в сопровождении администратора, который поможет быстро найти нужный кабинет и сэкономить время. По результатам Вы получите развернутое письменное заключение врача педиатра с рекомендациями по сохранению или восстановлению здоровья Вашего ребенка. При необходимости будет организована консультация узких специалистов.

Уважаемые пациенты! Комплексные программы реализуются только в системе платных услуг. Для участия в любой из перечисленных программ необходима предварительная запись. Записаться можно по телефону (863) 227-00-00 или через сайт ОКДЦ с помощью сервиса «Закажи звонок».

Наш адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 127.

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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом