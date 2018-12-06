2018-12-06T19:31:47+03:00
Происшествия

Обвиняемого в 60 убийствах Аслана Гагиева будут судить во Владикавказе

«Осетинский Мориарти» был главой трёх банд киллеров
Андрей ЗОБОВ
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Аслан Гагиев. Фото: INTERPOLАслан Гагиев. Фото: INTERPOL
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Советский районный суд Владикаказа рассмотрит дело Аслана Гагиева, подозреваемого в организации 60 убийств. При этом бывшему главарю мощной преступной организации предъявят обвинения лишь по 6 стучаям.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе Генпрокуратуры Российской Федерации, по делу экстрадированного из Австрии бандита вынесено обвинительное заключение. Его материалы переданы в суд Владикавказа для дальнейшего рассмотрения.

Однако обвинения Гагиеву, не менее известному по своей криминальной кличке Джако, будут лишь по 6 убийствам, а также за организацию преступного сообщества, трёх банд и незаконный оборот оружия. Таковы были условия экстрадиции опаснейшего преступника из Австрии.

При этом у российских следователей есть материалы, подтверждающие его участие в 60 убийствах. Среди жертв банды «осетинского Мориарти» силовики, высокопоставленные чиновники, бизнесмены и банкиры.

Сам преступник является уникальной личностью — он организовал преступную организацию, члены которой искренне были уверены в том, что работают на Правительство и ФСБ, устраняя вороватых чиновников и дельцов, обретающих слишком большое влияние. Удивилтельным является и тот факт, что киллеры Джако нередко освобождали из плена детей, похищенных с целью получения выкупа.

Сейчас российская сторона готовит новый запрос: следователи намерены убедить австрийских коллег, что преступник организовал все 60 убийств. Несмотря на это, предъявленные обвинения и без того тянут на пожизненное заключение.

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В Россию из Австрии депортирован Аслан Гагиев, больше известный в криминальном мире под кличкой Джако. Уроженец Южной Осетии собрал свою банду в 2004 году. В «бригаду» сначала вошли около 15 человек, а затем она выросла до 70. Среди них были милиционеры, сотрудники прокуратуры и даже выскопоставленные силовики, "крышевавшие" преступления гагиевцев (подробности).

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