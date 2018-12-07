2018-12-07T08:37:20+03:00
Происшествия

В Невинномысске полицейский в нерабочее время задержал двух грабителей

Михаил ЮЖНЫЙ
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Полицейский в Невинномысске подошел к двум местными жителям, которые звали на помощь. Они рассказали, что на них напали неизвестные, сорвали золотую цепочку и пытались отобрать браслет с кольцом.

Полицейский побежал по следам злоумышленников. Он нашел пьяных преступников и попытался задержать их. Но те оказали сопротивление при задержании и начали бить правоохранителя. Несмотря на это, он сумел задержать их до приезда наряда полиции и передать коллегам.

- Позднее сотрудник полиции обратился за медицинской помощью и был госпитализирован, - отметили в МВД.

Доставленные в полицию злоумышленники оказались гражданами, ранее неоднократно судимыми кражи и оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Расследование преступления продолжается.

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