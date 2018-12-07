На Ставрополье две женщины украли 29 холодильников

7 Дек. 10:22 2018-12-07T10:22:16+03:00

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Уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере возбуждено в Шпаковском районном суде Ставропольского края.

- Две женщины работали супервайзерами в крупной российской компании по производству мороженого и замороженных продуктов питания.В обязанности их входил контроль за предоставлением предпринимателям морозильного оборудования, - уточнили в правоохранительных органах края.

Однажды женщины решили использовать свою работу для незаконной наживы. Одна из них оформила липовый заказ на поставку холодильника бизнесмену и поручила шоферу отправить технику по указанному ей адресу. Вторая женщина встретила оборудование и организовала его хранение для последующей незакозанной продажи.

Таким образом, как уточняют в районном суде Шпаковского района, женщины похитили у компании 29 холодильников на сумму более 430 тысяч рублей. Сейчас дело о мошенничестве передано в суд.