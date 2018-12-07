2018-12-07T10:45:54+03:00
Происшествия

В Дагестане ФСБ нагрянуло в Пенсионный фонд республики - видео

Прошли обыски с выемкой документов
Евгения СОКОРЕВА
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Накануне вечером в Дагестане сотрудники ФСБ устроили обыски в кабинетах Пенсионного фонда республики. Перед процедурой площадку у ведомства силовики заблокировали:

ФСБ нагрянуло в Пенсионный фонд Дагестана.Евгения СОКОРЕВА

Официального комментария на этот счет пока не дают. Но как пишут СМИ, произошла выемка документов.

Очевидцы рассказывают:

- В Пенсионный фонд залетел ОМОН, человек 20. Никого не запускали на территорию.

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