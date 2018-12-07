В Дагестане ФСБ нагрянуло в Пенсионный фонд республики - видео
Прошли обыски с выемкой документов
Изменить размер текста:
Накануне вечером в Дагестане сотрудники ФСБ устроили обыски в кабинетах Пенсионного фонда республики. Перед процедурой площадку у ведомства силовики заблокировали:
ФСБ нагрянуло в Пенсионный фонд Дагестана.Евгения СОКОРЕВА
Официального комментария на этот счет пока не дают. Но как пишут СМИ, произошла выемка документов.
Очевидцы рассказывают:
- В Пенсионный фонд залетел ОМОН, человек 20. Никого не запускали на территорию.