Боритесь дома с мужьями: Нурмагомедов дал совет спортсменкам и был осмеян

СЕГОДНЯ 12:41 2018-12-07T12:45:19+03:00

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Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов дал неоднозначный совет девушкам, стремящимся попасть в большой спорт. По мнению спортсмена, женщина должна сидеть дома и «бороться с мужем».

Во время встречи с болельщиками в Саудовской Аравии девушка попросила у Нурмагомедова совета, как пробиться в UFC. Она подчеркнула, что пробиться в большой спорт — её заветная мечта. Однако на свой вопрос она получила неожиданный и неоднозначный ответ.

— Ты, как и любая женщина, должна сражаться и стать лучшим бойцом у себя дома. Борись с ним, побеждай! И последний совет — всегда мощно кончай (добивай, —прим.ред.) его, — ответил Хабиб под дружный хохот собравшихся.

Снятые из зала видео быстро разлетелись по соцсетям, вызвав широкий резонанс за рубежом. Здесь ответ Нурмагомедова восторга не вызвал — в словах спортсмена многие нашли шовинистский подтекст.

— Эта культура — полное сумасшествие. На дворе 2018 год, разве вы не понимаете что женщина способна на большее, чем готовить, убирать и рожать детей? — Возмутилась другая пользовательница.

— Как жаль, что такие люди не могут жить вне своих стереотипов и понимать, что некоторые женщины могут любому врезать, а их мужья будут смотреть на это с трибун и аплодировать! Это совершенно нормально, когда люди выбирают для себя то занятие, которое им нравится, и плевать на пол, — не сдерживали своих эмоций возмущённые люди в Twitter.

Однако нашлись и те, кто отнёсся к полемичному высказыванию с юмором.

— Вот это разговор! Моя жена заставила меня бить по матам и кричать стоп-слово прошлой ночью! — Шутливо написал в комментариях американец.

— Так моя уже давно следует этому принципу — когда в ярангу захожу, норовит лягнуть меня посильнее. Приходится жить в тундре, перебиваться ягодами. Зачем ты им это посоветовал, Хабиб?