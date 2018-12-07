Ессентучанка стала призером Всероссийского конкурса «Доброволец России»

СЕГОДНЯ 13:41 2018-12-07T13:41:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве завершился Международный форум добровольцев. А начал он свою работу 2 декабря с Дня добрых дел, в рамках которого участники посетили социальные и культурные учреждения в столице и Московской области, узнали особенности медицинского, событийного, экологического волонтёрства.

В рамках деловой программы форума прошёл ежегодный Всероссийский слёт юных волонтёров «Ты решаешь!», на котором были названы лучшие добровольческие инициативы среди участников от 8 до 18 лет. На участие в конкурсе среди юных добровольцев поступило 4400 заявок.

Победителей выбирали в нескольких номинациях в категориях от 8 до 14 и от 14 до 18 лет. Всего в этом году на Всероссийский конкурс «Доброволец России» было подано рекордное количество заявок - 15 839, в 10 раз больше, чем в прошлый раз.

Инклюзивный проект «Территория добра» Екатерины Феньевой в номинации «Рожденные помогать» стал вторым в стране в категории до 18 лет. Именно 16-летней ессентучанке принадлежит идея создания первой в Ставропольском крае творческой площадки для реализации театральных, танцевальных, вокальных и художественных проектов для школьников и молодежи с привлечением людей с ограниченными возможностями по здоровью.

Инклюзивный театр существует уже год и пользуется большой популярностью. 4 декабря на Международном форуме наградили лауреатов Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018» в возрасте до 18 лет. Авторы лучших инициатив получили путёвки на Всероссийские детские центры.

Глава государства также принял участие в церемонии награждения победителей конкурса «Доброволец России-2018». Президент заявил, что государство продолжит оказывать поддержку волонтерам: «Это не значит, что волонтерское движение заканчивается, если заканчивается Год волонтера в 2018 году, разумеется, волонтерское движение будет продолжаться. И, разумеется, будет продолжаться государственная поддержка волонтеров».