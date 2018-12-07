В 2018 году размер самой большой взятки на Ставрополье составил 24 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:01 2018-12-07T14:01:08+03:00

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24 миллиона рублей - вот размер самой большой взятки, которую получили в этом году на Ставрополье. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, на столь крупной мзде были пойманы замглавы управления уголовного розыска и его непосредственного подчиненного. Деньги они получили за то, что "крышевали" людей, занимающихся вовлечением местных жительниц в проституцию.

Всего в нынешнем году в регионе зафиксировано более 500 преступлений коррупционной направленности. Большая часть из них связана со взяточничеством - было возбуждено 261 уголовное дело. К примеру, сейчас идет расследование в отношении замглавы краевого Минстроя и гендиректора "Теплосети" в Невинномысске.

Примечательно, что чаще всего на коррупции попадались сотрудники правоохранительных органов - на них приходится более 80% таких преступлений.

Всего удалось вернуть 5,7 миллиона рублей из 8,5 миллиона рублей, которые подлежали взысканию по коррупционным делам.