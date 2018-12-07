В Ставрополе начнут увольнять хамоватых водителей маршруток

СЕГОДНЯ 15:01 2018-12-07T15:01:58+03:00

Об этом заявили в администрации города

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В Ставрополе для повышения качества и культуры перевозок будут увольнять грубых водителей маршруток. После последнего рассмотрения жалоб, по информации городской администрации, трех хамоватых "перевозчиков" пока предупредили. При поступлении новых заявлений их лишат работы.

Система быстрого реагирования на недовольство пассажиров уже принесла свои плоды.

- За три последних месяца количество жалоб на водителей маршруток сократилось в разы, - отмечают в мэрии.

Отмечается, что еще одним больным вопросом остается несоблюдение расписания движения общественного транспорта.

- В течение ноября контрольные проверки прошли по маршрутам № 1м, № 2м, № 4, № 9д, № 12, № 27, № 27м, № 30м, № 33м, № 39м, № 44м, № 59м и № 120м, - добавили в администрации Ставрополя. - По всем фактам выявленных нарушений транспортникам направлены претензии, которые необходимо устранить с кротчайшие сроки.