Самолечение убило ставропольца
В Ставропольском крае после гибели пациента в амбулатории Минераловодской больницы началась следственная проверка. По предварительной информации у 42-летнего жителя поселка Новотерского остановилось сердце из-за несовевременного обращния за помощью и самолечения дома.
Как рассказала "Комсомольской правде на Северном Кавказе" сотрудница больницы, почти неделю пациент плохо себя чувствовал, но к медикам не шел.
- Пациент 5 дней считал себя больным, - сказал источник. - Мужчина внутримышечно вводил антибактериальные препараты без назначения врача самостоятельно.
В минздраве Ставропольского края отметили, что пока рано говорить о причинах гибели мужчины. Все покажет проверка.