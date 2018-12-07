2018-12-07T17:04:17+03:00
Происшествия

Самолечение убило ставропольца

В Минераловодской больнице от остановки сердца погиб взрослый мужчина
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае после гибели пациента в амбулатории Минераловодской больницы началась следственная проверка. По предварительной информации у 42-летнего жителя поселка Новотерского остановилось сердце из-за несовевременного обращния за помощью и самолечения дома.

Как рассказала "Комсомольской правде на Северном Кавказе" сотрудница больницы, почти неделю пациент плохо себя чувствовал, но к медикам не шел.

- Пациент 5 дней считал себя больным, - сказал источник. - Мужчина внутримышечно вводил антибактериальные препараты без назначения врача самостоятельно.

В минздраве Ставропольского края отметили, что пока рано говорить о причинах гибели мужчины. Все покажет проверка.

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