Сбербанк предлагает новый вклад «Без паспорта»

7 Дек. 16:28 2018-12-07T16:28:27+03:00

Оформить депозит можно через «Сбербанк-онлайн», его мобильное приложение и при помощи банкомата

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В преддверии Нового года Сбербанк предложил новый промовклад «Без паспорта» на 5 месяцев или 1 год под повышенную процентную ставку - 6,5 и 7% соответственно.

Действительно, вкладчику не понадобится паспорт, так как оформить депозит можно через систему «Сбербанк-онлайн», его мобильное приложение и при помощи банкомата. Вклад «Без паспорта» доступен всем держателям банковских карт Сбербанка, подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Минимальная сумма вклада - 50 тысяч рублей.

- Банковский вклад остается одним из наиболее распространенных способов сохранения средств. Так, только за 11 месяцев 2018 года жители края разместили в Сбербанке более 102,6 млрд. руб., а общий объем депозитов, которые хранят у нас ставропольцы, превысил 167 млрд. руб., - говорит управляющий Ставропольским отделением ПАО Сбербанк Алексей Чванов. - Банк предлагает не просто разнообразную линейку вкладов по срокам и условиям хранения, но и по способам открытия, которые становятся все более доступными. Это можно сделать как в офисе банка, так и через дистанционные каналы обслуживания.

Подробную информацию о вкладах банка можно получить на сайте.

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