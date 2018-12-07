В Ставрополе поймали мошенника, обдурившего работника СТО

СЕГОДНЯ 18:19 2018-12-07T18:19:14+03:00

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В Ставрополе поймали мошенника, который разговорил работника СТО и умыкнул его 230 тысяч рублей. Аферист узнал, что тот ищет хороший поддержанный автомобиль для покупки и предложил подогнать отличный вариант по заниженной цене.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД СК, мужчина купился на заманчивый уговор и отдал все деньги:

- Получив деньги, мужчина отключил телефон и перестал выходить на связь с потерпевшим, - сказали полицейские. - Реализовав комплекс оперативных мероприятий, полицейские установили местонахождение мужчины и доставили его в отдел внутренних дел, где он сознался в содеянном и пояснил, что деньги заявителя он потратил на собственные нужды.