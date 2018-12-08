2018-12-08T10:04:27+03:00
Происшествия

В Дагестане уничтожен вооруженный террорист [видео]

Михаил ЮЖНЫЙ
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Вооруженный боевик, связанный с запрещенной террористической организацией, убит в окрестностях села Эндирей (Хасавюртский район, Дагестин). Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

По данным НАК, спецоперация по нейтрализации террориста проведена 7 декабря. На месте ликвидации спецслужбы обнаружили боеприпасы, брошенное оружие и самодельное взрывное устройство.

- Cпецназом бандит был блокирован на окраине села. - уточнили в НАК, - Отказавшись сложить оружие и сдаться властям, он открыл огонь по силам правопорядка и в ходе перестрелки был нейтрализован.

По имеющимся в Оперативном штабе данным, нейтрализованный бандит причастен нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в том числе к убийству в нынешнем году сотрудников полиции в Кизилюртовском районе республики.

По информации НАК, ликвидированный боевик был членом группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Банда, в которую он входил, была полностью силовиками уничтожена еще осенью 2018 года

Уничтожение боевика в Дагестане.

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