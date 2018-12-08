2018-12-08T09:34:04+03:00
Происшествия

В Дагестане двое детдомовцев задушили пенсионерку

Михаил ЮЖНЫЙ
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Дагестанские полицейские расследуют циничное убийство 71-летней жительницы села Новокаякент. Тело задушенной пенсионерки было обнаружено 1 декабря в ее доме. Личности убийц уже установлены. Об этом сообщает Следственный комитет республики Дагестан.

Это двое 17-летних жителей Избербаша, воспитанники местного детдома. Совершено убийство было в ходе ограбления. Молодые люди похитили мобильные телефоны, ноутбук и банковскую карту пожилой женщины.

Следователи установили, что один из убийц проживал в жилище у пенсионерки около года. Возможно, тогда он и задумал преступление.

Расследование дела продолжается. Также проверяется причастность задержанных подростков к убийству еще одной пожилой женщины в дагестанском городе Избербаше.

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