В Дагестане двое детдомовцев задушили пенсионерку

8 Дек. 09:34 2018-12-08T09:34:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Дагестанские полицейские расследуют циничное убийство 71-летней жительницы села Новокаякент. Тело задушенной пенсионерки было обнаружено 1 декабря в ее доме. Личности убийц уже установлены. Об этом сообщает Следственный комитет республики Дагестан.

Это двое 17-летних жителей Избербаша, воспитанники местного детдома. Совершено убийство было в ходе ограбления. Молодые люди похитили мобильные телефоны, ноутбук и банковскую карту пожилой женщины.

Следователи установили, что один из убийц проживал в жилище у пенсионерки около года. Возможно, тогда он и задумал преступление.

Расследование дела продолжается. Также проверяется причастность задержанных подростков к убийству еще одной пожилой женщины в дагестанском городе Избербаше.