2018-12-08T12:19:03+03:00
Происшествия

Ставропольские полицейские вернули угнанный автомобиль владельцу

Михаил ЮЖНЫЙ
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В дежурную часть полиции по Петровскому городскому округу обратился житель села Шангала с заявлением об угоне транспортного средства. На розыск и установление местонахождения автомашины ориентировали наружные наряды окружного отдела полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, по приметам схожий с угнанным. Документы на машину водитель предъявить не смог. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения.

28-летнего гражданина доставили в отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств. Во время допроса гражданин пояснил, что после распития спиртных напитков, он взял ключи от автомобиля знакомого и угнал чужой автомобиль.

В отношении нарушителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Машина возвращена законному владельцу. Кроме того, против ранее судимого за совершение краж гражданина возбуждено уголовное дело.

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