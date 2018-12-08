В Пятигорске пассажиры маршрутки разняли драку между водителями

8 Дек. 13:54 2018-12-08T13:54:00+03:00

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Пассажирская ГАЗель и легковушка в Пятигорске столкнулись на выезде с перекрёстка. Водители и их друзья, скорее всего, вышли «разобраться» и началась крупная потасовка.

В выяснении отношений приняли участие четверо мужчин. Двое водителей начали драться. Разнимать свару пришлось пассажирам маршрутки, попавшей в ДТП.

Вмешаться в конфликт водителей решились трое пассижров маршрутного такси, в том числе одна женщина. Им удалось остановить драку и предотварить дальнее насилие. Сейчас по факту потасовки в Пятигорске ведется проверка.