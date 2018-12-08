2018-12-08T16:47:07+03:00
Общество

На Ставрополье начали выслеживать матерящихся школьников

Михаил ЮЖНЫЙ
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На днях в ставропольских школах прошла массовая акция за чистоту родного языка. Подрастающему поколению напомнили, что в великом и могучем достаточно слов, чтобы выразить любые чувства и мысли, не прибегая к сквернословию.

- Представители общественности, культуры, духовенства и правоохранительных органов говорили с ребятами о влиянии бранной речи на психическое и физическое здоровье человека, формирование его личности и восприятие окружающими «разговаривающего» междометьями и бранью, - сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

А по вечерам педагоги, родители и полицейские вышли на совместные рейды по улицам и паркам, в ходе которых проводили разъяснительные беседы с детьми, допускающими сквернословие в общественных местах. Такая акция в Ставрополе прошла впервые. Но уже решено сделать ее регулярной.

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