В Ингушетии скончался депутат парламента

СЕГОДНЯ 17:40 2018-12-08T17:40:17+03:00

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Депутат Народного собрания Ингушетии, член фракции "Единая Россия" Абдул-Вагап Осканов скончался в ночь на субботу после тяжелой и продолжительной болезни.

- Депутаты Народного собрания республики выражают искренние соболезнования родным и близким парламентария. Абдул-Вагап Мартаскович зарекомендовал себя специалистом высокого уровня, который посвятил многие годы своей жизни работе на благо родной республики, - уточнили в пресс-службе парламента Ингушетии.

Парламентарий будет похоронен на родовом кладбище в сельском поселении Плиево Ингушетии.

Ранее сообщалось, что Осканов в начале ноября в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. В последние годы он страдал от сильной атрофии мышц конечностей.