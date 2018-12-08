2018-12-08T17:40:17+03:00
Общество

В Ингушетии скончался депутат парламента

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутат Народного собрания Ингушетии, член фракции "Единая Россия" Абдул-Вагап Осканов скончался в ночь на субботу после тяжелой и продолжительной болезни.

- Депутаты Народного собрания республики выражают искренние соболезнования родным и близким парламентария. Абдул-Вагап Мартаскович зарекомендовал себя специалистом высокого уровня, который посвятил многие годы своей жизни работе на благо родной республики, - уточнили в пресс-службе парламента Ингушетии.

Парламентарий будет похоронен на родовом кладбище в сельском поселении Плиево Ингушетии.

Ранее сообщалось, что Осканов в начале ноября в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. В последние годы он страдал от сильной атрофии мышц конечностей.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ставрополье начали выслеживать матерящихся школьников
В ДТП в Дагестане погиб человек
В Пятигорске пассажиры маршрутки разняли драку между водителями
Ставропольские полицейские вернули угнанный автомобиль владельцу
В Дагестане двое детдомовцев задушили пенсионерку
В Дагестане уничтожен вооруженный террорист [видео]
В Ставрополе поймали мошенника, обдурившего работника СТО
Самолечение убило ставропольца
Сбербанк предлагает новый вклад «Без паспорта»
16-летний Иван Крапивин, погибший, защищая маму, награжден медалью СК России "Доблесть и отвага"
В Ставрополе начнут увольнять хамоватых водителей маршруток
В 2018 году размер самой большой взятки на Ставрополье составил 24 млн рублей
Ессентучанка стала призером Всероссийского конкурса «Доброволец России»
Боритесь дома с мужьями: Нурмагомедов дал совет спортсменкам и был осмеян
Дагестанец остался без машины и денег после встречи с питерской путаной
В Дагестане ФСБ нагрянуло в Пенсионный фонд республики - видео
На Ставрополье две женщины украли 29 холодильников
В Ростове-на-Дону маленьким пациентам предлагают «Детские ЧЕК-АП»
В Невинномысске полицейский в нерабочее время задержал двух грабителей
Обвиняемого в 60 убийствах Аслана Гагиева будут судить во Владикавказе
Двоих рабочих из Дагестана осудили за подготовку серии взрывов в Москве
Васильев и Кадыров обсудят границы между Дагестаном и Чечней
В Кабардино-Балкарии кот погиб, пытаясь разнять ссорящихся друзей
Во всероссийском рейтинге качества дорог Ессентуки обогнали Екатеринбург и Новороссийск
В США от Нурмагомедова ждут извинений в адрес Макгрегора