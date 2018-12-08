2018-12-08T21:09:14+03:00
Общество

В Ессентуках отметили 100-летие дополнительного образования

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Ессентуках отметили 100-летие дополнительного образованияВ Ессентуках отметили 100-летие дополнительного образования
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Накануне в Ессентуках отметили двойной юбилей-100 лет дополнительному образованию и 80 лет Центру развития творчества детей. Именно в далеком 1938 году в городе появился первый Дом пионеров, где нынешних бабушек и дедушек учили шить, танцевать и читать стихи.

Сегодня в Ессентуках около 7 тысяч школьников занимаются в различных школах и студиях. Спортивные и шахматная школа, инновационный центр «Протон», хореографические и хоровые студии, школы вокала. Почти 70% ессентукской детворы нашли себе занятие по душе. Сегодня, на юбилей, собрались все, кто причастен к большому событию. Педагоги, воспитанники кружков, родители.

В своем приветственном слове глава города Ессентуки Александр Некристов отметил, - Благодаря налаженной системе дополнительного образования наши ессентукские школьники показывают отличные результаты не только на предметных олимпиадах, но и на соревнованиях разного уровня, прославляя родной город далеко за пределами края и страны. Мы гордимся нашими педагогами и их воспитанниками. Помимо концерта, который подготовили воспитанники различных школ и награждения педагогов, в фойе Центра развития творчества детей и юношества прошла выставка достижений. На ней были выставлены лучшие рисунки, поделки и модели.

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