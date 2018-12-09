2018-12-09T09:00:37+03:00
Общество

12 туристов были эвакуировали с остановившейся канатки в Домбае

Люди около часа просидели на трехметровой высоте
Алена БЕЛЯЕВА
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8 декабря около трех часов дня 12 любителей покататься на лыжах в горах застряли на канатной дороге рядом с курортным поселком Домбай Карачаево-Черкессии. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" очевидцы произошедшего, люди просидели на ветру в открытых кабинках около часа. Некоторые смельчаки прыгали с высоты в три метра в сугробы, но некоторые не решились на столь рискованный поступок.

Примерно в четыре часа дня на место прибыли спасатели, которые эвакуировали всех лыжников при помощи альпинистского снаряжения работники. Помощь медиков туристам не понадобилась.

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