12 туристов были эвакуировали с остановившейся канатки в Домбае
8 декабря около трех часов дня 12 любителей покататься на лыжах в горах застряли на канатной дороге рядом с курортным поселком Домбай Карачаево-Черкессии. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" очевидцы произошедшего, люди просидели на ветру в открытых кабинках около часа. Некоторые смельчаки прыгали с высоты в три метра в сугробы, но некоторые не решились на столь рискованный поступок.
Примерно в четыре часа дня на место прибыли спасатели, которые эвакуировали всех лыжников при помощи альпинистского снаряжения работники. Помощь медиков туристам не понадобилась.
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