Ставрополец на "БМВ" уезжал от полиции и врезался в аптеку

СЕГОДНЯ 10:51 2018-12-09T10:51:47+03:00

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В Ставрополе водитель иномарки попытался скрыться от полицейской погони и протаранил здание. Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник в правоохранительных органах края, авария произошла 8 декабря на улице Лесной.

Сотрудниками ГИБДД попытались остановить "БМВ", но водитель проигнорировал их и поехал дальше. Полицейские пустились в погоню. Владелец джипа не справился с управлением, слетел с проезжей части и врезался в аптеку.

В результате аварии никто не пострадал. Предположительно, владелец иномарки был пьян.