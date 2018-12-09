2018-12-09T13:02:49+03:00
Общество

Ставропольский Дед Мороз будет принимать гостей в пещере Вечной мерзлоты

Резиденция зимнего волшебника откроется 24 декабря
Алена БЕЛЯЕВА
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24 декабря распахнет свои двери открывается главная резиденция ставропольского Деда Мороза на КМВ. Зимний волшебник будет принимать гостей в пещере Вечной мерзлоты, расположенной в поселке Капельница (Железноводск). Приехать к нему можно будет до 6 января.

Для детей и взрослых будет приготовлена праздничная программа со сказочными персонажами и увлекательными мастер-классами по изготовлению открыток, елочных игрушек и новогодних блюд.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в администрации города-курорта, более двух тысяч человек побывали в прошлом году в гостях у ставропольского Деда Мороза.

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